Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Elektrikli Araç Yangınlarına Müdahale Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Elektrikli Araç Yangınlarına Müdahale Eğitimi Verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın söndürmekle görevli 40 personele elektrikli araç yangınlarına müdahale eğitimi verdi. Eğitimler, lityum iyon pillerinde meydana gelebilecek yangınlara müdahale teknikleri ve farklı söndürme maddelerine verdiği tepkilerin değerlendirmesini içeriyordu.

10.06.2024 15:44
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı; her geçen gün niteliğini ve kalitesini artırıyor. Yangın söndürmekle görevli 40 personele elektrikli araç yangınlarına müdahale eğitimi verildi.

Alanında öncü ve örnek çalışmalara imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kalifiye personeline ara eğitimler düzenleyerek her daim daha profesyonel bir şekilde şehre hizmet veriyor. Son olarak yangın söndürmekle görevli 40 personeline elektrikli araç yangınlarına müdahale eğitimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, her geçen gün kalitesini ve niteliğini artırıyor. Sayıları hızla artan elektrikli araçların; lityum iyon pillerinde meydana gelebilecek yangınlara müdahale teknikleri ile farklı söndürme maddelerine verdiği tepkilerin değerlendirmesini konu alan eğitimler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi'nde yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Elektrikli Araç Yangınlarına Müdahale Eğitimi Verdi - Son Dakika

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