Balıkesir Manyas'ta evde çıkan yangında 1 kişi öldü, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Balıkesir Manyas'ta evde çıkan yangında 1 kişi öldü, soruşturma başlatıldı

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Balıkesir Manyas\'ta evde çıkan yangında 1 kişi öldü, soruşturma başlatıldı
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Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine 3 itfaiye aracı ve 6 personelle müdahale eden ekipler yangını söndürdü, ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Manyas ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas Grup Amirliğine bağlı ekipler ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye 3 itfaiye aracı ve 6 personel ile hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası evde yaptığı kontrolde, İ.A. isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay yeri jandarma ekiplerine teslim edilirken, yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumBalıkesir3. SayfaİtfaiyeManyasGüncelSon Dakika

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