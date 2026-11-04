Balıkesir Susurluk'ta tek taraflı kazada hafif yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Susurluk'ta tek taraflı kazada hafif yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Susurluk\'ta tek taraflı kazada hafif yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Balıkesir-Bursa kara yolunda Susurluk Sultançayır mevkisinde tek taraflı kazada aynı araçtaki 4 kişi hafif yaralandı. İlk kontrolleri yapılan yaralılar ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında aynı araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Balıkesir- Bursa kara yolunun Bursa istikameti Susurluk Sultançayır mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 10 LT 248 plakalı araç, tek taraflı kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 4 hafif yaralı vatandaş, olay yerindeki ilk kontrollerinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiSultançayırBalıkesirİncelemeSusurlukOtomobil3. SayfaGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
20:57
Okan Buruk’un Stuttgart’a yaptığını görenler gözlerine inanamadı
Okan Buruk'un Stuttgart'a yaptığını görenler gözlerine inanamadı
20:21
Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
19:54
Vance’ten Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine dikkat çeken itiraf: Kaybetmemizin nedeni savaş
Vance'ten Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine dikkat çeken itiraf: Kaybetmemizin nedeni savaş
19:36
Canlı anlatım: Dev maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Dev maçta goller üst üste
19:26
Şanlıurfa Haliliye’de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Haliliye'de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
19:21
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 21:25:58. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'ta tek taraflı kazada hafif yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android