Balıkgölü'nde Kayıp Özcan Artan Bulundu
Balıkgölü'nde Kayıp Özcan Artan Bulundu

02.06.2026 14:33
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kaybolan Özcan Artan'ın cansız bedenine Balıkgölü'nde ulaşıldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balıkgölü'nde kaybolan Özcan Artan'ı bulmak için AFAD koordinesinde yürütülen arama çalışmalarında, Artan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Özcan Artan'ın motorsuz tekneyle göle açıldığı ve bir süre sonra teknenin boş halde bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine AFAD, jandarma, sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye personeli bölgeye sevk edildi. AFAD koordinesinde dron ve bot destekli başlatılan arama çalışmalarına, su altı taramaları için Van AFAD ve Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan dalgıç ekipleri de destek verdi. İlk gün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, gece saatlerinde bölgeye sevk edilen ilave ekiplerin katılımıyla yeniden başlatıldı.

AFAD, jandarma, Van Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile köpekli arama timlerinin katıldığı çalışmalarda toplam 25 personel, 7 araç, 3 bot, 1 dron ve 2 arama köpeği görev aldı.

Ekiplerin koordineli şekilde yürüttüğü arama faaliyetleri sonucunda kayıp şahıs Özcan Artan'ın cansız bedenine Balıkgölü'nde ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Artan'ın cenazesi gerekli işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Taşlıçay, Olaylar, Yaşam, Ağrı, Doğa, Son Dakika

