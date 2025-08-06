Balıklı Mahallesi\'nde Yangın Panik Yarattı

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi girişinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum- Artvin karayolu üzerinde Balıklı Mahallesi girişinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin mahalleye sıçramasını engelledi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinleri, büyük bir facianın önüne geçilmesinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZURUM