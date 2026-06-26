Balıklıgöl çevresindeki turizm işletmelerine sıkı denetim

Şanlıurfa'nın en çok turist çeken bölgelerinden biri olan Balıklıgöl çevresinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri, oteller ve konukevlerine yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Gıda mühendislerinin, polis ve zabıta ekipleriyle gerçekleştirdiği baskınlarda 12 işletmeye 700 bin TL para cezası kesildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Eyyübiye ve Haliliye İlçe Tarım Müdürlükleri, Eyyübiye ve Haliliye zabıtaları, polis ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüğü görevlilerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik iki ekip, bölgede bir hafta boyunca denetim yaptı. Denetimlerde özellikle hijyen kuralları, ürün saklama şartları ve işletme ruhsatları kontrol edildi. Yapılan incelemelerde kurallara uymadığı ve bozulmuş ürün bulundurduğu tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı. Toplam 12 işletmeye hijyen kurallarına aykırılık ve bozulmuş ürün bulundurulması nedeniyle yaklaşık 700 bin TL ceza kesildi.

Ayrıca ruhsat işlemleri ve mevzuata aykırı uygulamalar kapsamında bazı işletmelere de yaptırımlar uygulandı. Menü bulundurmayan 5 işletme hakkında ise Ticaret Bakanlığı ekiplerince cezai işlem yapıldığı öğrenildi.

Yetkililer, turizm bölgesinde vatandaşların sağlığını korumak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - ŞANLIURFA