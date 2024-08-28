Balıklıgöl'de düşen çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Balıklıgöl'de düşen çocuk kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'de gezerken suya düşen çocuğun kurtarılma anı kameraya yansıdı. Çocuğun kurtarılması ve yaşanan panik anları, ziyaretçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

28.08.2024 16:56
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Balıklıgöl'e düşen çocuk kurtarıldı

Panik anları kameraya yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'de gezerken suya düşen çocuğun kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Balıklıgöl'de gezmeye çıkan ismi öğrenilemeyen çocuk, yem attıktan sonra balıkları izlemek için eğilince dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören 2 kişi suya atlayarak çocuğu kurtardı. Çocuğun kurtarılması ve yaşanan panik anları, ziyaretçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıklıgöl'de düşen çocuk kurtarıldı - Son Dakika

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