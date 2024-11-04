Balışeyh Belediye Başkanı Silahla Vuruldu

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Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Şen, Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye başkanının yanında bulunan 3 kişinin de saldırıda yaralandığı öğrenildi. - KIRIKKALE