Balkona sıkışan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Balkona sıkışan kargayı itfaiye kurtardı

Balkona sıkışan kargayı itfaiye kurtardı
09.06.2026 11:22  Güncelleme: 11:25
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evin 3. kat balkonunda sıkışan karga, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evin 3'üncü kat balkonuna sıkışan karga, itfaiye ekiplerince kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Olay, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin 3'üncü kat balkonunda sıkışan kargayı fark eden vatandaşlar durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkona ulaştı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan karga, herhangi bir zarar görmediği belirlenmesinin ardından serbest bırakıldı. Kurtarılan karga, kısa süre bekledikten sonra kanat çırparak uçup gözden kayboldu.

Vatandaşlar, duyarlı çalışmaları nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Tekirdağ, İtfaiye, Karga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkona sıkışan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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