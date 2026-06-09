Balkona sıkışan kargayı itfaiye kurtardı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evin 3'üncü kat balkonuna sıkışan karga, itfaiye ekiplerince kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Olay, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin 3'üncü kat balkonunda sıkışan kargayı fark eden vatandaşlar durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkona ulaştı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan karga, herhangi bir zarar görmediği belirlenmesinin ardından serbest bırakıldı. Kurtarılan karga, kısa süre bekledikten sonra kanat çırparak uçup gözden kayboldu.

Vatandaşlar, duyarlı çalışmaları nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ