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Balkondan kıyafet çalan hırsız kamerada

AKSARAY - Aksaray'da moped ile apartmanın önünde gelen hırsız, zemin katın balkonuna uzanarak elbiseleri çaldı. O anlar anbean diğer apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 31 Ocak 2025 tarihinde saat 19.05'te Aratol İstiklal Mahallesi 9418 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, moped ile çöp toplayan bir şahıs sokağa gelip apartmanın zemin katındaki dairenin balkonunda bulunan elbiseleri gözüne kestirdi. Boyunu aşan balkonu önce inceleyip sonra uzanmak suretiyle balkondaki çamaşırlığa ulaşan şahıs çamaşırları alarak olay yerinden kaçtı. Tüm bu anlar diğer apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde şahsın moped ile gelişi, inip çevreyi kontrol etmesi ve aracın kaputuna basıp balkona uzanarak kıyafetleri çalması görünüyor.