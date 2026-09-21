Bandırma-Bursa kara yolundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bandırma-Bursa kara yolundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırma-Bursa kara yolunda Korozman Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri araçlardaki yaralılara ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine teslim etti, kazada maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.
Bandırma- Bursa kara yolunda iki aracın karıştığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Korozman Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa yönüne seyreden 10 AUG 58 plakalı araç ile tali yoldan çıkan 16 KKS 93 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin savrulduğu öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada araçlardaki yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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