Bandırma\'da Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını Paniğe Neden Oldu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma- Bursa karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda araç yangını paniğe yol açtı.

Bandırma-Bursa karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki 77 DA 653 plakalı aracın motor kısmında yangın çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın motor kısmında çıkan yangının sebebi henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR