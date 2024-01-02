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Bandırma'da 550 bin lira değerinde altın çalan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da 550 bin lira değerinde altın çalan dolandırıcı yakalandı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 550 bin lira değerinde altın çalan dolandırıcı, JASAT'ın hızlı müdahalesiyle 60 dakika içinde yakalandı. Dolandırıcılar, kendilerini jandarma olarak tanıtarak H.G.'yi kandırarak altınları teslim etmesini istediler. JASAT, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti ve şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Bandırma\'da 550 bin lira değerinde altın çalan dolandırıcı yakalandı
02.01.2024 - 10:23,
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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 550 bin lira değerinde altın çalan dolandırıcı, JASAT'ın hızlı müdahalesiyle 60 dakika içinde yakalandı.

Bandırma, Misakça Kırsal Mahallesi'nde yaşayan H.G. (68) kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından aranarak cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla kandırıldı. Dolandırıcılar, parmak izi araştırması yapacakları yalanıyla H.G'ye ait olan 550 bin lira değerindeki altın ve paraları, H.G.'nin ikametine gönderecekleri sahte görevlilere teslim etmesini istediler.

JASAT, olaya hızlı müdahale ederek kamera görüntülerini inceledi ve 60 dakika içinde şüphelinin Tezer O. (36) olduğunu belirledi. Sonrasında Bandırma'nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kuran JASAT şüpheliyi yakaladı. Şüpheli aracından inip kaçmaya çalışırken 550 bin lira değerindeki altınlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Hakkında adli işlemlere başlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bandırma'da 550 bin lira değerinde altın çalan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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