Bandırma'da anız ve ekili alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bandırma'da anız ve ekili alanda çıkan yangın söndürüldü

Bandırma\'da anız ve ekili alanda çıkan yangın söndürüldü
27.06.2026 14:57  Güncelleme: 14:59
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde anız ve ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde anız ve ekili alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bandırma ilçesine bağlı kırsal Aksakal Mahallesi'nde bulunan anız ve ekili alanda çıktı. Araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını daha fazla alana yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da anız ve ekili alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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