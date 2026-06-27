Bandırma\'da anız ve ekili alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde anız ve ekili alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bandırma ilçesine bağlı kırsal Aksakal Mahallesi'nde bulunan anız ve ekili alanda çıktı. Araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını daha fazla alana yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR