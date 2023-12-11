Bandırma\'da Apartman Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Can kaybının olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Bandırma Günaydın Mahallesi 2. Okul Sokak'ta bulunan Kırmızı adlı apartmanın 3. katındaki bir dairede yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, apartman sakinleri binayı terk etti. Olay yerine ivedilikle intikal eden itfaiye ekipleri, yangını çok geçmeden kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini kısa sürede engelleyerek, yangının yayılmasını önledi.

Yangında yaralanan olmazken, yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - BALIKESİR