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Bandırma'da Apartman Yangını: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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Bandırma'da Apartman Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak yayılmasını önledi. Yangının çıkış nedeni ise soruşturma konusu oldu.

Bandırma\'da Apartman Yangını: Maddi Hasar Oluştu
11.12.2023 - 22:10,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Can kaybının olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Bandırma Günaydın Mahallesi 2. Okul Sokak'ta bulunan Kırmızı adlı apartmanın 3. katındaki bir dairede yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, apartman sakinleri binayı terk etti. Olay yerine ivedilikle intikal eden itfaiye ekipleri, yangını çok geçmeden kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini kısa sürede engelleyerek, yangının yayılmasını önledi.

Yangında yaralanan olmazken, yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da Apartman Yangını: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da Apartman Yangını: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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