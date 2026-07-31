Bandırma\'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bereketli Mahallesi yakınlarında çıkan arazi yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bereketli Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan arazi yangınına itfaiye ekipleri 3 araç ve 9 personelle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz de destek verdi.

Ekiplerin müşterek çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.