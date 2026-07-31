Bandırma'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bandırma'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Bandırma\'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bandırma'da çıkan arazi yangını hızlı müdahale ile kontrol altına alındı, inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bereketli Mahallesi yakınlarında çıkan arazi yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bereketli Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan arazi yangınına itfaiye ekipleri 3 araç ve 9 personelle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz de destek verdi.

Ekiplerin müşterek çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, İnceleme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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