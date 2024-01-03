Bandırma\'da çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde, çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti.

Bandırma, 17 Eylül Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın içinde, rahatsızlanan bir şahıs olduğunu fark eden vatandaşlar bu durumu 112 acil ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri, inşaatın içindeki şahsı fenalaşmış halde buldu.

Fenalaşan şahsın C.H. (17) adında bir genç olduğu anlaşıldı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen C.H. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

C.H.'nin çakmak gazı çektiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR