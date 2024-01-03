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Bandırma'da çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bandırma'da çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir inşaatın içinde fenalaşan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın çakmak gazı çekmekle bağlantılı olduğu belirlendi.

Bandırma\'da çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti
03.01.2024 - 12:43,
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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde, çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti.

Bandırma, 17 Eylül Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın içinde, rahatsızlanan bir şahıs olduğunu fark eden vatandaşlar bu durumu 112 acil ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri, inşaatın içindeki şahsı fenalaşmış halde buldu.

Fenalaşan şahsın C.H. (17) adında bir genç olduğu anlaşıldı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen C.H. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

C.H.'nin çakmak gazı çektiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Eylül, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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