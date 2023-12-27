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Bandırma'da eski hükümlüler işe başlatıldı - Son Dakika
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Bandırma'da eski hükümlüler işe başlatıldı

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu, Bandırma Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, İŞ-KUR işbirliğiyle 7 eski hükümlüyü işe başlattı. Ayrıca, Bandırma Belediyesi sosyal marketinden alınan gıda ürünleri ihtiyaç sahibi denetim serbestlik yükümlülerine dağıtıldı. Toplantıda ayrıca, 2024 yılı için 100 yükümlünün Tokat taş baskı kursundan faydalanması ve ramazan ayında 100 yükümlüye ramazan kolisi temin edilmesi kararları alındı.

Bandırma\'da eski hükümlüler işe başlatıldı
27.12.2023 - 15:49,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma'da hükümlü bireylerin topluma kazandırılması için, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Bandırma Belediye'nde toplandı. 7 eski hükümlü İŞ-KUR işbirliğiyle işe başlatıldı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu 3 ayda bir yapılan ve 2023 yılının son toplantısını Bandırma Belediyesi toplantı salonunda, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ile birlikte koruma kurulu üyeleri katılım sağladı.

Toplantının gündeminde bu dönemde kurula başvuran 7 eski hükümlü İŞ-KUR işbirliğiyle işe başlatıldı. Aynı zaman da Bandırma Belediyesi sosyal marketinden edinilen gıda ürünleri ihtiyaç sahibi denetim serbestlik yükümlülerine dağıtılmıştır. Yapılan toplantıda 2024 yılı için 100 yükümlünün, boş zamanların değerlendirilmesi kapsamında faydalanacağı Tokat taş baskı kursu için temlik temini, Bandırma Ticaret Odası tarafından ramazan ayında 100 yükümlüye ramazan kolisi edinilmesi de Bandırma Belediyesi ve Bandırma Ticaret Borsası tarafından üstlenmesi kararları alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Bandırma Belediyesi, Cumhuriyet, Balıkesir, Belediye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da eski hükümlüler işe başlatıldı - Son Dakika


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