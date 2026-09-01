Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde, Eti Maden'e ait şlam havuzunun yan kısmında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda ekip sevk edilirken, araçların ulaşamadığı noktalardaki alevlere helikopterle havadan müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Levent Mahallesi'nde bulunan Eti Maden şlam havuzunun yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına ilk olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye takviye ekipler gönderildi. Söndürme çalışmalarına 6 itfaiye aracı, 2 açık kasa itfaiye yedek malzeme aracı, 3 Orman İşletme Müdürlüğü aracı, 1 asansör aracı, 3 su tankeri, Eti Maden destek ekipleri, polis ve zabıta ekipleri ile 1 helikopter katıldı.

Araçların ulaşamadığı noktalara helikopterle müdahale

Karadan ekiplerin ulaşmakta güçlük çektiği noktalarda devam eden yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan müdahale edildi. Helikopter, ulaşılması güç bölgelere su bırakarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, yangının çıkış nedeni ve etkilenen alanın büyüklüğünün yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.