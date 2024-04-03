Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emniyet ekiplerinin fuhuş yapıldığını tespit ettiği masaj salonuna düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Baskın sonucunda fuhuş yapanları suçüstü yakalayan polis, söz konusu adreste gerçekleştirdiği aramalarda; 2 adet uyuşturucu sentetik ecstasy hap, ayrıca suç geliri olarak değerlendirilen toplam 7 bin 250 liraya el konuldu.
Fuhuş yapıldığı belirlenen masaj salonunda bulunan 2 kadının bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığının tespiti için İlçe Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonuna sevk edildi. Masaj salonunu kiralayarak işletmesini yapan ve fuhuşa aracılık eden K.D. (46) isimli şüpheli ise gözaltına alınarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, fuhuş faaliyetlerinin gerçekleştiği mekan, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı uyarınca 90 gün geçici süreyle kapatılarak mühürlendi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bandırma'da Fuhuş Yapılan Masaj Salonuna Operasyon - Son Dakika
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
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