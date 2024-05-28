Bandırma'da Kaçak Midye Avcılığına 79 Bin 500 TL Cezai İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bandırma'da Kaçak Midye Avcılığına 79 Bin 500 TL Cezai İşlem

Bandırma\'da Kaçak Midye Avcılığına 79 Bin 500 TL Cezai İşlem

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak kaçak midye avcılığı yapmak ve nakletmek suçundan 3 şahsa, toplamda 79 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dut Limanı yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrollerde kaçak midye yakaladı. Aracın bagajında toplam 33 çuval midye bulundu. Yapılan incelemede, araçtaki şüpheli şahısların Su Ürünleri Nakil Ruhsat Tezkeresi bulunmadığı ortaya çıktı. Ele geçirilen canlı midyeler ise denize geri döktürüldü.

28.05.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak kaçak midye avcılığı yapmak ve nakletmek suçundan 3 şahsa, toplamda 79 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dut Limanı yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrollerde kaçak midye yakaladı. Aracın bagajında toplam 33 çuval midye bulundu. Yapılan incelemede, araçtaki şüpheli şahısların Su Ürünleri Nakil Ruhsat Tezkeresi bulunmadığı ortaya çıktı.

Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak kaçak midye avcılığı yapmak ve nakletmek suçlamalarıyla 3 şahsa, toplamda 79 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen canlı midyeler ise denize geri döktürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Balıkçılık, Çevre, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Kaçak Midye Avcılığına 79 Bin 500 TL Cezai İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
20:02 MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye’de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 22:49:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma'da Kaçak Midye Avcılığına 79 Bin 500 TL Cezai İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement