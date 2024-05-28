Bandırma\'da Kaçak Midye Avcılığına 79 Bin 500 TL Cezai İşlem

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak kaçak midye avcılığı yapmak ve nakletmek suçundan 3 şahsa, toplamda 79 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dut Limanı yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrollerde kaçak midye yakaladı. Aracın bagajında toplam 33 çuval midye bulundu. Yapılan incelemede, araçtaki şüpheli şahısların Su Ürünleri Nakil Ruhsat Tezkeresi bulunmadığı ortaya çıktı.

Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak kaçak midye avcılığı yapmak ve nakletmek suçlamalarıyla 3 şahsa, toplamda 79 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen canlı midyeler ise denize geri döktürüldü. - BALIKESİR