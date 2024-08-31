Bandırma\'da Kur\'an kursunun altındaki depoda yangın çıktı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kur'an kursunun alt kısmındaki depoda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 100. Yıl Mahallesi'nde Kur'an kursunun alt kısmında depo olarak kullanılan yerde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Çevre sakinleri dumanı fark 112 Acil ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR