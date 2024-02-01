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Bandırma'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Bandırma\'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsızlar, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. N.P. (17), H.I.O (16) ve S.Ş. (17) isimli şahıslar, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

01.02.2024 20:07  Güncelleme: 20:08
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsızlar, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Paşabayır Mahallesi Marmara Sokak üzerinde gece saatlerinde bir motosikleti çalmaya çalışan N.P. (17), H.I.O (16) ve S.Ş. (17), devriye atan mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Olay yerindeyken suçüstü yakalanan şahıslar, daha sonra motosiklet sahibinin hırsızlığı beyan etmesi üzerine gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca motosiklet hırsızlığı suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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