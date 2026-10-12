Bandırma\'da otomobil motosikletle çarpıştı, savrulan sürücü dahil 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savrulurken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bandırma-Gönen yolu üzerinde, Sunullah Mahallesi 926. Sokak ile ana yolun kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müjdat Ş. (40) yönetimindeki 59 ALZ 690 plakalı otomobil, emniyet şeridine girerek 926. Sokak'a dönmek istedi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Bekir Mesut B. (23) idaresindeki 43 ADH 963 plakalı motosiklet, otomobilin arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havaya savruldu. Kazanın sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bekir Mesut B. ile otomobilde bulunan Melike D. (23), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün kalça kemiğinde kırık tespit edildi

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Bekir Mesut B.'nin bilincinin açık olduğu, yapılan kontrollerde kalça kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenildi. Otomobilde bulunan Melike D.'nin de kazada yaralandığı bildirildi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.