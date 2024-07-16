Bandırma\'da Simit Fırınında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir simit fırınında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Bandırma ilçesi, Hacı Yusuf Mahallesi, Kaşif Acar Caddesi'nde bulunan bir simit fırınında yangın çıktı. Fırının içinde bulunan odunlardan yükselen dumanların fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının fırının içinde bulunan odunların tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. Çıkan yangın nedeniyle fırında küçük çaplı maddi hasar oluştu. - BALIKESİR