Bandırma\'da Şok Asayiş, Trafik, Narkotik ve Huzur Uygulaması

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak ilçe genelinde asayiş, trafik ve huzur uygulaması yapıldı. Suç işlenme potansiyeli yüksek olan mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerler ile trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulaması 48 ekip, 3 tim çevik kuvvet, 146 polis memuru, 57 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 257 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda 2663 şahıs sorgulanırken 18 aranan şahıs yakalandı. Vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs, borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan aranan 1 şahıs, ailenin Korunması Kanununa Muhalefet ve Hakaret suçundan aranan 1 şahıs, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan aranan 1 şahıs, bilişim sistemleri banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs, dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs, pek az sayıda mermi bulundurma suçundan aranan 1 şahıs ve yoklama kaçağı olarak aranan 9 şahıs yakalandı.

Toplam 57 adet umuma açık yer kontrol edildi. Trafik uygulamasında ise 562 araç kontrol edildi. 41 araca 147 bin 293 lira cezai işlem uygulandı, 11 araç trafikten men edildi. 2 şahsa ise TCK 179/3 adli işlem yapıldı. Araçlarda yapılan aramalar neticesinde 0,70 gram metanfetamin ve 3 adet Ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR