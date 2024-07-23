Bandırma'da Sürücü Duvara Çarptı, Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı - Son Dakika
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Bandırma'da Sürücü Duvara Çarptı, Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan sürücü, emniyet kemeri sayesinde herhangi bir yara almadan araçtan çıktı. Kazanın ardından yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı ve otomobil çekici ile kaldırıldı.

23.07.2024 12:46
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarparak durabildi. Kullanılmaz hale gelen otomobil sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Bandırma'da meydana gelen trafik kazasında, Liman Yolu/1 Caddesi üzerinde Bandırma yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden E.G. idaresindeki 10 ADH 027 plakalı otomobil Malta Parkı ve Yaşam Alanı'nın duvarına çarptı. Tek taraflı olarak gerçekleşen kazada, otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü emniyet kemeri sayesinde herhangi bir yara almadı. Kaza sonrası yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Otomobil, olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Sürücü Duvara Çarptı, Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Sürücü Duvara Çarptı, Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı - Son Dakika
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