Bandırma'da Ters Yönde Giden Otobüs Tehlike Yarattı - Son Dakika
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Bandırma'da Ters Yönde Giden Otobüs Tehlike Yarattı

Bandırma\'da Ters Yönde Giden Otobüs Tehlike Yarattı
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Bandırma'da bir otobüsün ters yönden ilerleyişi, araç kamerası ile kaydedildi. İhlallerin önüne geçilmeli.

Bandırma'da bir vatandaşın araç kamerasına yansıyan görüntülerde, şehirlerarası yolcu otobüsünün ters yönden ilerlemesi ve yaşattığı tehlikeli anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bandırma'da bir vatandaşın araç kamerasına yansıyan görüntüler, trafikte yaşanan tehlikeli anları gözler önüne serdi. Görüntülerde, Mardin Seyahat'e ait olduğu öne sürülen şehirlerarası yolcu otobüsünün ters yönden gelerek yola çıktığı ve bu sırada diğer araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor. Otobüsün manevrası sırasında trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, olay araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüleri paylaşan vatandaş, benzer trafik ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, bölgede bulunan trafik ve güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti. Vatandaşlar, görüntülerle ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını ve herhangi bir trafik ihlali tespit edilmesi halinde ilgili araç ve sürücü hakkında yasal işlem uygulanmasını istiyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da Ters Yönde Giden Otobüs Tehlike Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Ters Yönde Giden Otobüs Tehlike Yarattı - Son Dakika
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