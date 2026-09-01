Bandırma\'da Ters Yönde Giden Otobüs Tehlike Yarattı

Bandırma'da bir vatandaşın araç kamerasına yansıyan görüntülerde, şehirlerarası yolcu otobüsünün ters yönden ilerlemesi ve yaşattığı tehlikeli anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bandırma'da bir vatandaşın araç kamerasına yansıyan görüntüler, trafikte yaşanan tehlikeli anları gözler önüne serdi. Görüntülerde, Mardin Seyahat'e ait olduğu öne sürülen şehirlerarası yolcu otobüsünün ters yönden gelerek yola çıktığı ve bu sırada diğer araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor. Otobüsün manevrası sırasında trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, olay araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüleri paylaşan vatandaş, benzer trafik ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, bölgede bulunan trafik ve güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti. Vatandaşlar, görüntülerle ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını ve herhangi bir trafik ihlali tespit edilmesi halinde ilgili araç ve sürücü hakkında yasal işlem uygulanmasını istiyor.