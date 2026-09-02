Rezidansın 14’üncü katından düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rezidansın 14’üncü katından düşen genç kadın hayatını kaybetti

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İstanbul Kağıthane’de konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı rezidans dairesinin 14. katındaki balkonundan düşen üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul yaşamını yitirdi. Genç kızın düştüğü anlar ve olay sonrası iki erkeğin yaşadığı panik güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Kağıthane’de bir rezidansın 14. katındaki daireyi uygulama üzerinden kiralayan üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay anı ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. Yüksekten düşme ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, binanın arka avlusunda hareketsiz yatan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ KAPIDAKİ ANAHTARDAN TESPİT EDİLDİ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin kimliğini belirlemek için binada çalışma başlattı. 14’üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar bulan ekipler, içerideki kişisel eşyalardan cansız bedenin üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul’a ait olduğunu saptadı. Oğul’un daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı ve akşam saatlerinde adrese giriş yaptığı öğrenildi.

DEHŞET ANI VE YAŞANAN PANİK KAMERADA

Genç kızın 14. katın balkonundan avluya düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; düşme olayının hemen ardından iki erkeğin avluya koştuğu, Oğul’un durumunu kontrol ettikten sonra büyük panik yaşadığı ve ardından ekiplerin adrese geldiği anlar yer aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın araştırmalarının ardından Nisa Nur Oğul’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Kağıthane, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Kağıthane Rezidansın 14’üncü katından düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Erkan Murat Erkan:
    İntihar mı Kaza mı Cinayet mi 0 0 Yanıtla
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