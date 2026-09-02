İzmir'in Menderes ilçesinde Japon Akita cinsi köpeğin saldırısında yüzü kalıcı iz kalan çocuk için 1 milyon 200 bin TL tazminat - Son Dakika
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İzmir'in Menderes ilçesinde Japon Akita cinsi köpeğin saldırısında yüzü kalıcı iz kalan çocuk için 1 milyon 200 bin TL tazminat

İzmir\'in Menderes ilçesinde Japon Akita cinsi köpeğin saldırısında yüzü kalıcı iz kalan çocuk için 1 milyon 200 bin TL tazminat
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İzmir'in Menderes ilçesinde 30 Ağustos 2023'te kardeşleriyle marketten dönen S.G., Japon Akita cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yüz ve kulak bölgesinden ağır yaralanan çocuğun yüzünde 12 santimetrelik kalıcı izler oluştuğu ve estetik cerrahiyle giderilemeyeceği tespit edildi. Mahkeme, köpeğin sahibini 950 bin 249 TL maddi ve 250 bin TL manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin 249 TL tazminat ödemeye mahkum etti; karar 20 Ağustos'ta kesinleşti.

İZMİR'in Menderes ilçesinde köpek saldırısı sonucu yüzünde kalıcı izler oluşan ve o dönem 11 yaşında olan S.G. (14) için açılan davada mahkeme, köpeğin sahibi hakkında toplam 1 milyon 200 bin 249 TL maddi ve manevi tazminata hükmetti. Mahkemenin gerekçeli kararında çocuğun yüzünde kalan izlerin ekonomik geleceğini de etkileyebileceğine yer verildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 30 Ağustos 2023 tarihinde, kardeşleriyle birlikte marketten dönen S.G., İbrahim A.'ya ait 'Japon Akita' cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda yüz ve kulak bölgesinden ağır şekilde yaralanan çocuk, farklı hastanelerde tedavi altına alındı. 5 Ağustos 2024'te, köpeğin sahibine karşı maddi, manevi tazminat davası açıldı. Yargılama sürecinde alınan tıbbi raporlarda, çocuğun yüzünde yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda olmak üzere birden fazla sabit iz meydana geldiği ve bu izlerin estetik cerrahi müdahaleyle giderilemeyeceği tespit edildi. Uzmanlar, yüz bölgesindeki kalıcı izlerin çocuğun ekonomik geleceğini de etkileyebileceği yönünde görüş bildirdi.

Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türk Borçlar Kanunu'nun hayvan bulunduranın sorumluluğuna ilişkin hükümleri kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda 950 bin 249 TL maddi ve 250 bin TL manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin 249 TL tazminata hükmetti. Tazminatlara olay tarihi olan 30 Ağustos 2023'ten itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verildi. Karar ise 20 Ağustos'ta kesinleşti.

Mahkemenin gerekçeli kararında da hayvan bulunduran kişinin Türk Borçlar Kanunu'nun 67. maddesi kapsamında sorumluluğu bulunduğu belirtilirken, çocuğun yüzündeki kalıcı izin gelecekte hangi mesleği yaparsa yapsın dikkat çekebileceği ve ekonomik geleceğini etkileyebileceği değerlendirmesine de yer verildi.

'HAYVANIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENEN KİŞİYE YÖNELİK BİR KARAR'

Davacı ailenin avukatı Tamer Atabay, "Türk Borçlar Kanunu'nun 63. maddesi önemli bir şekilde uygulanmış oldu. Hayvan bulunduranların sorumluluğu var. Hayvanın verdiği tüm zararlardan sahibi sorumlu. Mahkeme toplam 1 milyon 200 bin TL'yi aşkın tazminata hükmetmiş oldu. Bunun içinde çocuğun annesi ve babası adına da manevi tazminat hükmü var. Hayvan sahibi maalesef bunu icra kanalıyla ödemek zorunda. Hayvanı sadece sevmek önemli değil, hukuki sorumluluğunu taşımak da önemli. Kanun çok açık. Eğer hayvan birinin malına, canına, bedenine zarar veriyorsa tüm zararların maddi ve manevi sorumluluğunu sahibi üstlenmek zorunda. Bu hayvanlara ait bir karar da değil. Hayvanın hukuki sorumluluğunu üstlenen kişiye yönelik bir karar. Sadece sevgi yetmiyor. Aynı zamanda hayvanın bakımını da üstlenmesi, zarar vermeyecek şekilde eğitmesi gerekiyor. Gerekli eğitimleri vermeden halkın önüne çıkarmamaları, özellikle çocuklara ilişkilerini dikkatli davranmaları gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Menderes ilçesinde Japon Akita cinsi köpeğin saldırısında yüzü kalıcı iz kalan çocuk için 1 milyon 200 bin TL tazminat - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in Menderes ilçesinde Japon Akita cinsi köpeğin saldırısında yüzü kalıcı iz kalan çocuk için 1 milyon 200 bin TL tazminat - Son Dakika
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