Bursa'nın Kestel ilçesinde Küreklidere Şelalesi kenarında 70 metreden düşen 49 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Bursa'nın Kestel ilçesindeki Küreklidere Şelalesi kenarında dolaşırken yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düşen N.A. (49) hayatını kaybetti. Olayın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerinin sarp arazide yürüttüğü çalışma sonucunda kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde, şelale kenarında dolaştığı sırada uçuruma düşen kadın, hayatını kaybetti.
Uludağ'ın eteklerindeki Küreklidere Şelalesi kenarında dolaşan N.A. (49) yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düştü.
İhbar üzerine bölgeye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sarp ve engebeli arazide başlatılan kurtarma operasyonuna, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 3 asayiş timi, AFAD'a bağlı 2 ekip, AKUT'a bağlı 2 ekip ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 2 ekip katıldı.
Yürütülen çalışma sonucunda ulaşılan N.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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