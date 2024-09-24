Bandırma'da Tır Kazası: Maddi Hasar ve Mazot Sızıntısı - Son Dakika
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Bandırma'da Tır Kazası: Maddi Hasar ve Mazot Sızıntısı

Bandırma\'da Tır Kazası: Maddi Hasar ve Mazot Sızıntısı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeni hastane kavşağında meydana gelen tır kazasında sürücü hafif yaralandı. Devrilen tır nedeniyle yola dökülen mazot, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Kaza sonrası yol yaklaşık bir saatliğine trafiğe kapatıldı.

24.09.2024 12:52  Güncelleme: 12:56
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeni hastane kavşağında tır kazası meydana geldi. Kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, yola dökülen mazot ise Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Yeni yapılan Bandırma-Külefli yolundaki ışıklı kavşakta sabah saatlerinde, Bayram A.T. yönetimindeki 10 ALK 875 plakalı tır, ışıklardan geçtiği esnada aniden yola çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Ani fren ve manevra sonucu tır ters döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Tırın ters dönmesi nedeniyle mazot tankından yola mazot döküldü. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri trafiği düzenleyerek ikinci bir kazanın önüne geçerken, Karayolları ekipleri de yola dökülen mazotun yayılmasını engelledi.

Kaza nedeniyle bölünmüş yol yaklaşık bir saatliğine trafiğe kapatıldı. Bandırma Emniyet ekipleri, trafiği yan yoldan güvenli bir şekilde yönlendirdi. Devrilen tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan ve Karayolları ekipleri tarafından temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Emniyet ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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