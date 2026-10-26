Bandırma merkezli 5 ildeki rüşvet soruşturmasında 15 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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Bandırma merkezli 5 ildeki rüşvet soruşturmasında 15 şüpheliden 7'si tutuklandı

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Bandırma merkezli 5 ildeki rüşvet soruşturmasında 15 şüpheliden 7\'si tutuklandı
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Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklanırken 7'sine adli kontrol uygulandı, 1'i serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi merkezli 5 ildeki yerleşim yerinde düzenlenen rüşvet ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Bandırma, Gönen, Erdek, Biga ve Gebze'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Tapu, emlak ve inşaat sektörleriyle bağlantılı şüphelilerin de bulunduğu operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, cep telefonları ve çeşitli belgelere el konuldu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, üçüncü kişilere ait taşınmaz bilgileri ile adres ve iletişim verilerini hukuka aykırı yollarla temin ederek bazı işlemlerde avantaj sağladıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma merkezli 5 ildeki rüşvet soruşturmasında 15 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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