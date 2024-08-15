Bangkok\'ta Nehirde Tekne Çarpışması: 4 Yaralı

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Chao Phraya Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Chao Phraya Nehri'nde iki tekne çarpıştı. Bangkok polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.35'te Chao Phraya Nehri'nde yolcu taşıyan bir şehir hatları teknesi ile turist taşıyan bir başka teknenin çarpıştığı aktarıldı. Çarpışmada 2 Kanadalı turist ve 2 Tayland vatandaşı olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Tekneler, Bangkok Kıyı Emniyeti tarafından güvenli bölgeye çekildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK