Bangkok'un Çin Mahallesi'nde elektrikli otomobil tapınağa daldı, 3 kişi yaralandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Çin Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon başında bilincini kaybetmesi tapınağa dalan elektrikli otomobil 3 kişiye çarptı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan 68 yıllık Guanyin Tapınağı'nda korku dolu anlar yaşandı. Başkentin Çin Mahallesi'ndeki tapınakta, sürücüsünün direksiyon başında bilincini kaybetmesi sonucu elektrikli otomobil içeri daldı ve 3 kişiye çarptı. Kazada yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu, bazı eşya ve yapıların da zarar gördüğü bildirildi.

"Sürücünün yüksek tansiyona bağlı sağlık sorunları vardı"

Polis, görgü tanıklarının sürücüyü yüksek tansiyona bağlı sağlık sorunları bulunan yaşlı bir erkek olarak tarif ettiğini aktardı. Sürücünün direksiyon başında bilincini kaybettiği ve bu sırada yanlışlıkla gaza basması sonucu aracın tapınakta bulunan kişilere çarptığı bildirildi.