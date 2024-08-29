Bangladeş'teki selde evleri hasar görenler için 3 bin 500 tahliye merkezi kuruldu

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen selde evleri hasar görenlerin sığınabilmesi için 3 bin 500 kadar tahliye merkezi kurulduğunu ve bu merkezlerde 290 bini aşkın kişinin kaldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bangladeş'te 20 Ağustos'tan itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar en fazla Başkent Dakka'nın doğusundaki Feni ve Comilla, güneydoğusundaki Noakhali, kuzeybatısındaki Moulvibazar, Habiganj ve Chattogram dahil birçok bölgede yol ve ev su altında kaldı. Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığı yetkilileri, 5 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini, 18 kişi yaşamını yitirdiğini, evleri hasar görenlerin sığınabilmesi için 3 bin 500 kadar tahliye merkezi kurulduğunu ve bu merkezlerde 290 bini aşkın kişinin kaldığını bildirdi. Ayrıca, Başkent Dakka ile ülkenin 2. büyük şehri ve liman kenti Chittagong arasındaki ana kara yolunda sel nedeniyle ulaşımın aksadığını belirtti. AFAD Bangladeş Temsilciliğimizin bulunduğu Cox's Bazar ile kara yolu ile normal koşullarda 7-8 saat mesafede bulunan afet bölgesi arasında ulaşımın sel nedeniyle kapalı olduğu bilgisi mevcuttur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA