Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların kaldığı kamp yangında küle döndü - Son Dakika
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Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların kaldığı kamp yangında küle döndü

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı bir kampta çıkan yangın sonucu 230 barınak küle döndü, 200'den fazla barınakta da hasar meydana geldi. Yangında en az 10 kişi yaralandı.

25.05.2024 11:14
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Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı bir kampta çıkan yangın sonucu 230 barınak küle döndü, 200'den fazla barınakta da hasar meydana geldi.

Bangladeş'in çoğu Myanmar'daki askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox's Bazar şehrindeki 13 numaralı kampta dün yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. Ukhiya İtfaiye Teşkilatı ve Sivil Savunma görevlisi Shafiqul İslam yaptığı açıklamada, yangında en az 230 barınak ve diğer 100 yapının tamamen küle döndüğünü, 200'den fazla barınakta da hasar meydana geldiğini belirtti. İslam en az 10 kişinin de yaralandığını aktardı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Myanmar'dan gelen 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 300 kilometre güneydoğusundaki Cox's Bazar'da yaşıyor. - DAKKA

Kaynak: İHA

Bangladeş, Uluslararası, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların kaldığı kamp yangında küle döndü - Son Dakika

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