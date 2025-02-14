Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı. Hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına hükmetti. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlandı - Son Dakika
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