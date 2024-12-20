Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada hakim tarafından cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiği açıklandı. Mütalaada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "Birden fazla kişi ile silahlı tehdide azmettirme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Banu Parlak'ın Merkezine Kurşunlama Davası - Son Dakika
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