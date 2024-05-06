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Baraj ortasında kurtarma operasyonu

Adıyaman'da, Atatürk Baraj Göleti'nde botlarının patlaması sonucu mahsur kalan 2 kişi yapılan operasyonla kurtarıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, mahsur kalan 2 kişi sağ salim bulundu.

06.05.2024 22:21
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Baraj ortasında kurtarma operasyonu

Botları baraj ortasında patlayarak mahsur kalanlar kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, Atatürk Baraj Göleti'nde botlarının patlaması sonucu mahsur kalan 2 kişi yapılan operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Belören mevkiinde Atatürk Baraj Göleti'ne botla açılan 2 kişi bir süre sonra botun patlamasıyla mahsur kaldı. Yakınlarda bulunan bir adacığa çıkan 2 kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Durum üzerine olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Havanın yağışlı, rüzgarlı olması aynı zamanda suyun dalgalı olması nedeniyle Atatürk Baraj Göleti'nde kurtarma operasyonu başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından sağ salim bulundu. Polis botuna alınan 2 kişi daha sonra kıyıya getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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