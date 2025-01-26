Barajda Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

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Barajda mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri böyle kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta balık tutarken suların yükselmesi sonucu baraj göletinde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Kılavuzlu Baraj göletinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş balık tutmak için baraj göletindeki bir alana girdi. Su seviyesinin yükselmesi ile bulunduğu bölgede mahsur kalan vatandaşın yardımına itfaiye yetişti. Ekiplerin müdahalesi ile amatör balıkçı bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.