Barcelona ve Valencia'da sel can aldı, ulaşım felç oldu - Son Dakika
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Barcelona ve Valencia'da sel can aldı, ulaşım felç oldu

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İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya ve Valencia'da etkili olan şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı, Olivella'da aracı suya kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Barselona'da metro istasyonları kapatıldı, uçuşlar iptal edildi ve bölgesel tren seferleri aksadı.

İspanya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin başkenti Barcelona ve Valencia'da etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Barselona'da bazı metro istasyonları kapatıldı ve otobüslerin güzergahları değiştirildi. Şiddetli yağış nedeniyle bölgesel tren seferleri de aksadı. Barcelona Uluslararası Havalimanında uçuşlar gecikti veya iptal edildi. Yetkililer, gereksiz seyahatlerden kaçınılması uyarısında bulundu.

Katalonya'da acil servisler, sağanak yağışlarla ilgili 850'den fazla çağrı aldıklarını bildirdi. Katalanya itfaiyesi, Olivella'da aracı suya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Valencia ilinde ise acil servisler, genellikle maddi hasar, su sızıntısı ve trafik aksaması olmak üzere 478 olaya müdahale edildiğini bildirdi. Bölge başkentinde tüm metro hatları askıya alındı ve havalimanı birkaç saatliğine kapatıldı. Uçuşlar farklı noktalara yönlendirildi.

İspanya'nın ulusal meteoroloji ajansı AEMET, çarşamba günü doğu bölgeleri için şiddetli yağmur uyarısında bulunmuş ve Barcelona kıyı şeridi için kırmızı alarm vermişti.

Kaynak: İHA
Hava DurumuDoğal AfetBarselona3. SayfaValenciaİspanyaUlaşımSon Dakika

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