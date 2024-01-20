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Bariyere çarpan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Bariyere çarpan otomobil alev topuna döndü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyere çarptı, ardından alev aldı. Sürücü can havliyle dışarı çıkarken vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bariyere çarpan otomobil alev topuna döndü
20.01.2024 - 20:07,
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Bariyere çarpan otomobil alev topuna döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyere çarptı, ardından alev aldı. Alev topuna dönen aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi D130 Karayolunda Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyere çarptı, ardından alev aldı. Sürücü can havliyle dışarı çıkarken vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Alev topuna dönen aracı söndüremeyen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken araç hurdaya döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bariyere çarpan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


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