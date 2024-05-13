Bartın'da 10 Bin Adet Kaçak Sarma Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bartın'da 10 Bin Adet Kaçak Sarma Sigara Ele Geçirildi

Bartın\'da 10 Bin Adet Kaçak Sarma Sigara Ele Geçirildi

Bartın'da yapılan operasyonda kaçakçılık ekipleri bir evde 10 bin adet kaçak sarma sigara buldu. Operasyonda ayrıca sigara sarma makinesi de ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

13.05.2024 16:36
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Bartın'da kaçakçılık ekipleri bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin adet kaçak sarma sigara ele geçirdi.

Bartın'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüpheli bir şahsın araç ve ikametinde arama yaptı. Ekipler aramalarda 10 bin adet içime ve satışa hazır sarılmış vaziyette sigara, 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirirken, bir şahsı gözaltına aldı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı çerçevesinde şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçuna muhalefetten adli tahkikat başlatıldı - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da 10 Bin Adet Kaçak Sarma Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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