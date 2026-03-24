Bartın\'da Afet Konutlarında Yangın paniği

Bartın'da iki katlı afet konutlarında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kumluca beldesi Akörensöküller köyü Düzyer Mahallesi'ndeki 2 katlı afet konutlarının üst katında oturan Kezban Özkaynak, sobayı tutuşturduktan sonra zihinsel engelli torunu Özkan ile komşusuna gitti. Babaanne ve torun, evlerinin bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar nedeniyle büyük panik yaşadı. Alev ve dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine ise bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan ev ve çatısı ekipler tarafından söndürüldü.

Evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yanmaktan kurtulan babaane ve torunu ise büyük üzüntü yaşadı.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili inceleme sürüyor - BARTIN