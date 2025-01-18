Bartın'da Alarm Panik Yaratıyor - Son Dakika
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Bartın'da Alarm Panik Yaratıyor

Bartın\'da Alarm Panik Yaratıyor

Bartın'da bir apartmanın alarmı bir haftadır çalıyor, sakinler çözüm istiyor.

18.01.2025 21:05
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Bartın'da 5 katlı bir binanın ikinci katında çalan alarm polisi harekete geçirdi. Alarmın yaklaşık bir haftadır zaman zaman çaldığı belirlenirken, apartman sakinleri de duruma çözüm bulunmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın ikinci katındaki A.T.Ö'ye ait dairenin çalan alarmı polisi harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler, alarm sesinin durduğunu belirledi.

Bina çevresinde inceleme yapan ekipler, dairenin kapı ve pencerelerini de kontrol etti. Olumsuz bir durum olmadığını belirleyen ekipler, daire sahibine ve alarmı kuran güvenlik firması yetkililerine ulaştı.

Ekipler, ev sahinin yurt dışında olduğunu belirlerken yaklaşık bir haftadır alarmın sık sık çaldığını ve her seferinde bölgeye ekip yönlendirildiğini tespit etti.

Durumdan rahatsız olduklarını dile getiren apartman ve mahalle sakinleri de çözüm bulunmasını istedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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