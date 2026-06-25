Bartın'da Araç Yangını, Sürücü Yoluna Devam Etti - Son Dakika
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Bartın'da Araç Yangını, Sürücü Yoluna Devam Etti

Bartın\'da Araç Yangını, Sürücü Yoluna Devam Etti
25.06.2026 18:00
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Bartın'da seyir halindeki araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, sürücü yoluna devam etti.

Bartın'da seyir halindeki bir araçta çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Ekiplerin müdahalesinin ardından aracını çalıştıran sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Davut Fırıncıoğlu Caddesi'nde seyir halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen 78 BE 120 plakalı otomobilin ön kısmında dumanlar yükseldi. Sürücü hemen yolun kenarına çektiği araçtan inerek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. polis güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri ise kısa sürede araca müdahale etti. Aracı stop ettirerek, aküyle bağlantısını kesen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Aracın ön kaputun altında eriyen plastik aksamları da söken itfaiye ekipleri, yangının tamamen söndürülmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Aracı ile tekrar akünün bağlantısını sağlayan sürücü çevredekilerin meraklı bakışları arasında aracına binerek marşa bastı. Aracını çalıştıran sürücünün, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar çevrede bulunan vatandaşları şaşırttı. - BARTIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Bartın, Ulaşım, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da Araç Yangını, Sürücü Yoluna Devam Etti - Son Dakika

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