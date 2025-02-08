Bartın'da ATV'lerle Kar Keyfi

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Bartın'da ATV ve arazi araç sahipleri yollarda tur atarak kar yağışının keyfini sürdü.

Bartın'da etkili olan kar yağışı ile birlikte ATV araç sahipleri sokaklara çıkarak konvoy halinde tur attı. Bartın- Amasra yolu, Amasra ilçe merkezi, Ahatlar Tepesi, Çakraz'da da tur atan ATV sürücüleri, renkli görüntüler oluşturdu.

Bartın Off-Road kulübü üyeleri ise Amasra ilçesine bağlı Saraydüzü Köyü'nde buluştu. Gece saatlerinde buluşan araç sürücüleri, karlı ve engebeli araziler de hem araçlarını test etti hem de kar yağışının keyfini sürdü. - BARTIN