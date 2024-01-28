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Bartın'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangın 6 kişinin hayatını kurtardı - Son Dakika
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Bartın'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangın 6 kişinin hayatını kurtardı

Bartın'ın Uğurlar köyünde bir evin kazan dairesinde çıkan yangın, elektrik kesintisi nedeniyle 6 kişinin hayatını kurtardı. Yangın, kıvılcımların benzin bidonlarını tutuşturması sonucu çıktı ve çevredeki elektrik kablolarını kül etti. Alevler kontrol altına alınarak, büyük bir facia önlendi.

Bartın\'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangın 6 kişinin hayatını kurtardı
28.01.2024 - 18:58,  Güncelleme: 19:11
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Bartın'da bir evin kazan dairesinde yangın çıktı. Alevlerin kabloları tutuşturması sonucu evde kesilen elektrikler, 6 kişinin hayatının kurtulmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Uğurlar köyünde Yusuf Kocaman'a ait binanın yanındaki kazan dairesinde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Kıvılcımların kazan dairesinde bulunan benzin bidonlarını tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki elektrik kablolarını kül etti. Yanan kablolarla birlikte elektriklerin kesilmesi üzerine ev sahibi Yusuf Kocaman, kesintinin sebebini araştırırken kazan dairesindeki duman ve alevleri fark etti. Hemen itfaiye ekiplerine haber vererek yardım isteyen Kocaman, mahalleli ve itfaiye ekipleri ile alevlere müdahale etti. Kalorifer kazanı, jeneratör ile içeride bulunan malzemelerin kül olduğu yangında, alevler kazan dairesinin bitişiğindeki kümes ve samanlığa sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaşanan olayı anlatan Yusuf Kocaman, öğlen saat 12.00 gibi kazana yakıt attığını belirterek, "Eve geçtiğimde ise elektrik kesildi. Kesintinin sebebini araştırırken dumanı, alevleri gördüm. Hemen itfaiyeye ve komşulara haber verdik. İtfaiye kısa sürede geldi. Gelene kadar biz de kendi çabamızla yangını söndürmeye çalıştık" dedi.

6 kişi ve 30 tavuk kül olmaktan kurtuldu

6 kişi ve 30 tavuğun yanmaktan kurtulduğunu kaydeden Kocaman, "Alevleri zamanında fark ettik. Kendimiz ilk müdahaleyi yaptık. Yangını söndüremeseydik büyük bir facia olurdu. Ben annemle kalıyorum. Evde 2 kişi kalıyoruz. Hemen yanımızdaki komşumuzun evinde ise 4 kişilik aile kalıyor. Kazan dairesinin bitişiğinde samanlık var. Hemen yanında da yaklaşık 30 tavuğun bulunduğu kümes var. Alevler samanlığa sıçrasaydı kümeste, bizim ev de, komşunun evi de kül olurdu. Çok şükür can kaybı ya da yaralanan olmadı. Büyük bir maddi hasar oluştu. Buna şükür. Çok ucuz kurtulduk" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Bartın, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangın 6 kişinin hayatını kurtardı - Son Dakika


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