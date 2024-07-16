Bartın'da Bir Kişi Su Tankerine Sıkıştı, İş Makinesiyle Kurtarıldı - Son Dakika
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Bartın'da Bir Kişi Su Tankerine Sıkıştı, İş Makinesiyle Kurtarıldı

Bartın\'da Bir Kişi Su Tankerine Sıkıştı, İş Makinesiyle Kurtarıldı

Bartın'ın Kozcağız beldesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, su tankerine girmeye çalışırken sıkıştı. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan kişi, iş makinesi ve halat yardımıyla kurtarıldı. Olay anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

16.07.2024 01:59
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde bir kişi, içerisine girmeye çalıştığı su tankerine sıkıştı. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan kişi iş makinesi ve halat yardımıyla kurtarıldı.

Kozcağız Beldesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün arkasına bağlı olan tankeri kontrol etmek istedi. Tankerin içerisine girmek isterken sıkıştı. Çabalarına rağmen kurtulamayan kişi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Yaklaşık bir saat sıkıştığı tankerde mahsur kalan kişiyi kurtarmak için operasyon başlatıldı. Olay yerine gelen bir iş makinesinin kepçesine halat bağlandı. Sarkıtılan halat şahsın beline dolandırıldı. Kepçe ve halat yardımıyla yukarıya çekilen şahıs, sıkıştığı tankerden kurtarıldı.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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